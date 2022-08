Kräftemessen bei "Highländgames" in Horgenzell

In Horgenzell-Wilhelmskirch (Kreis Ravensburg) haben am Samstag die zehnten "Oberschwäbischen Highländgames" stattgefunden. Der Wettkampf knüpft an eine alte schottische Tradition an.

Am Samstag haben sich zehn Mannschaften bei den "Oberschwäbischen Highländgames" in alten schottischen Disziplinen wie Baumstamm-Werfen und Whiskyfass-Rollen gemessen. Der Wettbewerb fand zum zehnten Mal im oberschwäbischen Horgenzell-Wilhelmsdorf statt. Bei allen Disziplinen mussten die Teilnehmer laut Veranstalter, dem Musikverein Wilhelmskirch, im traditionellen Schottenrock antreten. Bei den "Highländgames" wurden, anders als in Schottland, nicht die besten Wettkämpfer gesucht. Vielmehr ging es laut den Veranstaltern um das Fest und den Spaß. SWR-Reporter Thomas Wagner hat von den "Oberschwäbischen Highländgames" in Horgenzell-Wilhelmskirch berichtet: Sportliche Disziplinen wie der "Bodensee Whisky Run" haben es in sich. Dabei geht es darum, dass zwei Teammitglieder einen 5 Meter langen Baumstamm durch einen Slalom-Parcour zu tragen. Auf den Slalomstangen stehen Whisky-Flaschen. Eine Berührung mit den Slalomstangen soll vermieden werden, um zu verhindern, dass die Whiskyflaschen zu Boden fallen. Die Wettkämpfe gehen auf eine jahrhundertealte Tradition aus Schottland zurück. "Im Mittelalter hatten die schottischen Könige für ihre Leibgarde die besten Leute gebraucht. Und die haben sie mit den Games ermittelt." Programm mit Whiskey-Tasting und Dudelsackgruppe Bei den Wettbewerben vergab eine Jury pro Disziplin maximal 18 Punkte, das Publikum bewertete zudem Namen und Outfit der Teams nach Originalität. Aus beidem wurde der Sieger ermittelt. Zum Programm gehörte auch ein Auftritt einer Dudelsackgruppe und ein Whiskey-Tasting. Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung coronabedingt mit weniger Teams und eingeschränkter Zuschauerzahl stattgefunden. Beim traditionellen Whiskeyfass-Rollen mussten die Athleten volle Fässer möglichst schnell durch ein Slalom-Parcours führen. SWR Thomas Wagner