Hier wird in der Region Bodensee-Oberschwaben an den Weihnachtstagen geimpft

Die Omikron-Welle kommt, davon sind die Experten überzeugt. Deshalb wird auch über die Weihnachtstage in der Region Bodensee-Oberschwaben weiter geimpft. Möglich sind Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen.

In zahlreichen Städten bieten Impfzentren und mobile Impfteams Termine über die Feiertage den Piks gegen das Coronavirus an. Mit und ohne Anmeldung. Wer sich impfen lassen will, sollte vorher überprüfen, ob ein Termin notwendig ist oder nicht.

dpa Bildfunk Bernd Weißbrod

Impfen ohne Termin

Im Kreis Biberach können sich Impfwillige an Heiligabend von 9:00 bis 12:00 Uhr ohne Anmeldung in Riedlingen impfen lassen. In Biberach wird am 26.12.2021 von 10-13 Uhr in der Stadthalle geimpft. Im Kreis Ravensburg wird in Isny und Bad Waldsee geimpft. Im Bodenseekreis wird in Friedrichshafen am Rathaus und in Überlingen an der alten Sporthalle am 2. Weihnachtsfeiertag ohne Termin geimpft, jeweils von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Hier ist ein Termin nötig

Impftermine über die Feiertage mit Anmeldung gibt es ebenfalls in der Region, etwa in Konstanz, Radolfzell und Singen. Dort sind die Termine aber bereits ausgebucht. Über die Internetseite des Kreises zum Thema Impfen können Termine gebucht werden. Doch auch für Januar ist dort nichts mehr frei. In Kressbronn gibt es noch wenige Termine während der Feiertage.

Weitere Termine für die Kreise Ravensburg und Biberach, sowie den Kreis Sigmaringen, gibt’s auf der Website der Oberschwabenklinik.