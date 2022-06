Herrenloses Paket löst Polizeieinsatz aus

Ein herrenloses Paket in einer Postfiliale in Tettnang (Bodenseekreis) hat am Dienstag für einen großen Polizeieinsatz gesorgt. Der Polizei sei ein Paket gemeldet worden, das an einem Geldautomaten in der Filiale abgestellt worden sei und aus dem Geräusche zu hören gewesen seien. Da man laut Polizei von einem gefährlichen Inhalt ausgehen musste, wurde die Postfiliale geräumt, Anwohner sollten ihre Wohnungen nicht verlassen. Bei dem Einsatz stellte sich dann aber heraus: In dem Paket befand sich lediglich ein Stapel Prospekte. Das Päckchen wurde laut Polizei wohl in der Postfiliale vergessen.