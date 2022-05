per Mail teilen

Einen herrenlosen Koffer mit brisantem Inhalt hat die Bundespolizei in einem Zug bei Friedrichshafen entdeckt. Beim Öffnen stellten die Fahnder mehrere Gramm Marihuana und weitere illegale Betäubungsmittel sicher, heißt es in einer Mitteilung. Allerdings befand sich auch der Reisepass des 40-jährigen Besitzers in dem Koffer, der umgehend ermittelt und vorläufig festgenommen wurde.