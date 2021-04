per Mail teilen

Ein Schock für Andrea Muller aus Weingarten (Kreis Ravensburg): Beim Spazierengehen büxt Hündin LaVie aus und fällt in ein offenes Wasserrohr. Wäre nicht Michael Bastius zufällig des Weges gekommen und hätte mutig eingegriffen, wer weiß, ob die Hündin das überlebt hätte.

Vor lauter Aufregung vergaß Alexandra Muller am Ende den Retter nach seinem Namen zu fragen. Weil sie ihm ihre Dankbarkeit zeigen wollte, setzte sie einen Aufruf in die Zeitung - und hat so ihren "Retter des Jahres" tatsächlich wiedergefunden.