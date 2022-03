per Mail teilen

Die Synode, das Parlament der württembergischen Landeskirche, wählt am Donnerstag einen neuen Landesbischof oder eine Bischöfin. Zu den drei Bewerbern gehört auch Gottfried Heinzmann. Der 56-jährige ist Vorstandsvorsitzender des diakonischen Sozialunternehmens "Die Zieglerschen" mit Sitz in Wilhelmsdorf im Kreis Ravensburg. Der jetzige evangelische Landesbischof Frank Otfried July geht im Sommer in den Ruhestand.