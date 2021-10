Die Ravensburg Towerstars haben am Freitagabend vor heimischer Kulisse einen Sieg gegen die Dresdner Eislöwen eingefahren. Die Oberschwaben gewannen im Spiel der zweiten deutschen Eishockeyliga mit 2:1 nach Verlängerung. Am Sonntag treten die Towerstars in Hessen gegen die Roten Teufel Bad Nauheim an.