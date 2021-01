Fasnacht, Trachten und Naturschätze am Bodensee

Heimattage Baden-Würtemberg in Radolfzell

Die Heimattage Baden-Württemberg in Radolfzell haben am Sonntag mit einem digitalen Empfang begonnen. Nach mehr als 40 Jahren veranstaltet erstmals wieder eine Stadt am Bodensee das Landesfest.