Kinder- und Heimatfeste sollen stattfinden

In diesem Sommer soll es in der Region Bodensee-Oberschwaben wieder Kinder- und Heimatfeste geben. Zuletzt kündigte die Schützendirektion Biberach ein Schützenfest nach altbekanntem Muster an. Wie gewohnt stattfinden sollen auch das Laupheimer Kinder- und Heimatfest (Kreis Biberach), das Saulgauer Bächtlefest (Kreis Sigmaringen), das Friedrichshafener Seehasenfest (Bodenseekreis) sowie viele kleinere Heimatfeste der Region. Nicht ganz wie gewohnt wird das Rutenfest in Ravensburg stattfinden. Ein historischer Festzug mit 6.000 Kindern und rund 40.000 Zuschauern sei vermutlich nicht möglich, so die Rutenfestkommission.