Am Donnerstag starten mit dem Seehasenfest in Friedrichshafen und dem Bächtlefest in Bad Saulgau große Heimatfeste der Region Bodensee-Oberschwaben. Weitere Feste beginnen am Freitag.

Die Region Bodensee-Oberschwaben feiert in diesen Tagen traditionell ihre Kinder- und Heimatfeste. Am Donnerstag beginnen das Bächtlefest in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) und das Seehasenfest in Friedrichshafen. Zu den Festen werden bis Montag zehntausende Gäste erwartet.

Auftakt mit Rummelplatz und Bieranstich

Traditionsgemäß beginnen die Heimatfeste in Bad Saulgau und Friedrichshafen mit der Öffnung des Vergnügungsparks und dem Bieranstich. Das Bächtlefest soll laut den Organisatoren auf eine stadtrechtliche Bestimmung im Jahr 1518 zurückgehen. Am sogenannten Bechtelinstag seien auf Kosten der Stadt "Umtrunk und Mahl" gehalten worden. Es wurde damals als ein Fest für den Stadtrat nach Abschluss der Jahresrechnung, aber auch für die jungen Menschen beschrieben.

Das Seehasenfest in Friedrichshafen wird erst seit 1949 gefeiert. Es sollte nach dem zweiten Weltkrieg "ein Fest der Freude und der Hoffnung" in der zerstörten Stadt sein, heißt es auf der auf der Fest-Webseite. An Nachmittag konnten die Besucherinnen und Besucher entlang der Uferpromenade bei schönstem Fest-Wetter das Antrommeln mit Fanfaren- und Spielmannszug sowie Bürgergarde erleben.

Antrommeln entlang der Uferpromenade beim Seehasenfest in Friedrichshafen. SWR Rebecca Lüer

Vom vergangenen Freitag bis vergangenen Dienstag war in Weingarten (Kreis Ravensburg) bereits das Welfenfest gefeiert worden. Am Montagvormittag zog sich der Festzug durch die Innenstadt, am Montagabend gab es eine Lasershow mit Musik. Von Freitag bis Montag feierte Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg sein Kinder- und Heimatfest.

Weitere Heimatfeste beginnen am Freitag

Am Freitag beginnen weitere große Heimat- und Kinderfeste am Bodensee und in Oberschwaben. In Biberach wird bis zum 23. Juli das Schützenfest gefeiert. In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) findet bis Dienstag das Kinderfest statt und in Radolfzell (Kreis Konstanz) startet am Freitag das Hausherrenfest. Ein Höhepunkt dabei ist die Mooser Wasserprozession am Montagmorgen.