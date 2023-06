Heimatfest in Laupheim beginnt

per Mail teilen

In Laupheim im Kreis Biberach startet am Donnerstag das Kinder- und Heimatfest. Erwartet werden bis Montag rund 120.000 Besucherinnen und Besucher.

Fünf Tage lang findet in Laupheim das Kinder- und Heimatfest statt. Mit der Eröffnung des Vergnügungsparks nimmt das Festprogramm Fahrt auf. Geplant sind neben drei Umzügen unter anderem auch mehrere Konzerte, ein Familiennachmittag und ein Höhen-Feuerwerk. Das Fest werde mit großem ehrenamtlichen Engagement vorbereitet, hieß es im Vorfeld vom Vorsitzenden des Heimatfestvereins, Ralf Aubele. Die Veranstalter rechnen wieder mit rund 120.000 Besucherinnen und Besuchern. Die Ursprünge des Heimatfestes gehen bis in das 19. Jahrhundert zurück.

3.000 Teilnehmer bei großem Umzug

Am großen Umzug am Sonntag und Montag beteiligen sich jeweils rund 3.000 Teilnehmende. Über 90 Gruppen sind in Trachten und Kostümen unterwegs, dazu kommen über 40 Festwagen und zahlreiche Pferde. Auch 25 Musikkapellen sind mit dabei.

Auch in diesem Jahr werden die Festumzüge voraussichtlich wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken. SWR Martin Hattenberger

Zahlreiche Heimatfeste stehen in den kommenden Wochen an

Das Laupheimer Heimatfest macht den Auftakt für zahlreiche weitere Stadtfeste in der Region. Dazu zählen im Juli etwa das Seehasenfest in Friedrichshafen, das Schützenfest in Biberach und das Rutenfest in Ravensburg. Aber auch in Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen), Isny oder auch in Wangen (Kreis Ravensburg) wird in den kommenden Wochen gefeiert.