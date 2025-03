Das "Heilige Grab" ist wieder in der Kirche St. Magnus in Bad Schussenried zu sehen - vorerst zum letzten Mal. Denn dann wird das historische Kulissentheater im Depot geschont.

Experten und ehrenamtliche Helfer haben in der Klosterkirche St. Magnus in Bad Schussenried (Kreis Biberach) in den vergangenen Tagen das "Heilige Grab" aufgebaut. In diesem Jahr können Gläubige und Kunstinteressierte das Kulissentheater aus dem 18. Jahrhundert vorerst zum letzten Mal sehen. Nach diesem Jahr wird das Kunstwerk im Archiv verstaut, um die empfindlichen Tafeln zu schonen. Geplant ist, dass das "Heilige Grab" zwei Jahre lang im Depot bleibt.

Kulissentheater erzählt die Passionsgeschichte

Das historische Kulissentheater ist siebeneinhalb Meter hoch und vier Meter tief. Es besteht aus mehr als 60 bemalten Holztafeln. Die Bildtafeln sind mit Szenen aus der Passionsgeschichte bemalt. In der Mitte wird die Grabeshöhle von Jesus dargestellt. Außerdem hat das "Heilige Grab" eine ausgetüftelte Beleuchtung mit farbigen Glaskugeln. Ab Gründonnerstag werden die großen Wechseltafeln ausgetauscht, um die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi Tag für Tag weiterzuerzählen.

Die großen Wechseltafeln werden in der Osterzeit ausgetauscht, um die Passionsgeschichte weiterzuerzählen. SWR

Seit 1729 wurde das "Heilige Grab" in der Kirche in Bad Schussenried jedes Jahr zu Ostern aufgebaut und während der Ostergottesdienste in die Liturgie eingebunden. Schon damals beeindruckte das Kunstwerk die Menschen, sagt Felix Muhle, Restaurator bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg.

Durch seine Perspektivkunst und die malerische Erweiterung des Raumes ist das "Heilige Grab" eine Art Virtual Reality des 18. Jahrhunderts.

"Heiliges Grab" verschwand 70 Jahre auf dem Dachboden

Das Kunstwerk, das im 18. Jahrhundert modern war und viele beeindruckte, entsprach 1956 nicht mehr dem Zeitgeist. Es verschwand für beinahe 70 Jahre aus der Öffentlichkeit. Erst verstaubte es auf einem Dachboden, später lagerte es in einem Depot. Erst 2023 wurde es nach Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten wieder am Originalstandort in der Kirche St. Magnus aufgebaut.

Zahlreiche Engel und Propheten zieren das "Heilige Grab" in Bad Schussenried. SWR

Andere "Heilige Gräber" gibt es etwa in Bayern und Tirol. Ein weiteres bekanntes "Heiliges Grab" in Oberschwaben steht in Altshausen (Kreis Ravensburg). "Das Besondere in Bad Schussenried ist, dass das 'Heilige Grab' so gut erhalten ist und, dass wir das Kulissentheater am originalen Ort in der Kirche aufbauen können", sagt Christian Katschmanowki, Konservator für den Bereich Bodensee-Oberschwaben bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Dadurch werde das Kulissentheater in Bad Schussenried zu einem ganz besonderen barocker Schatz.

Das "Heilige Grab" ist bis zum 28. Juni in der Kirche St. Magnus in Bad Schussenried zu sehen. Es wird in die Ostergottesdienst eingebunden und darüber hinaus bei Führungen gezeigt.