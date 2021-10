Kunstwerk zu Erntedank in Mühlberger Kapelle

per Mail teilen

200 Stunden Arbeit stecken in dem Bild, das Rolf Schmidberger aus Mühlberg bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) ganz aus Pflanzensamen gestaltet hat. Es ist nicht sein erstes Kunstwerk dieser Art.

Pupillen aus Schwarzkümmel, eine Iris aus Blaumohn, Kleidung aus Chiasamen und Sesam - Maria und das Jesuskind sind Rolf Schmidbergers Motiv in diesem Jahr. Viel Vorbereitung steckt darin: Das Originalbild muss abgemalt und die Fläche sorgfältig mit doppelseitigem Klebeband belegt werden. Dann bringt Rolf Schmidberger die Samen auf. Details setzt er zum Teil sogar mit der Pinzette.

Detailreiche Arbeit für einen guten Zweck

Wochenlange Arbeit steckt darin, doch Rolf Schmidberger sagt, er kann bei der Arbeit zu Ruhe kommen. Und er hat eine starke Motivation, die ihn jedes Jahr aufs Neue antreibt: Mit den Samenbildern sammelt er Spenden für kranke Kinder. Rund 2.000 Euro seien im vergangenen Jahr zusammengekommen. Das Samenbild "Maria und das Jesuskind" ist noch bis Ende Oktober in der Kapelle St. Anna in Mühlberg bei Rot an der Rot zu sehen.