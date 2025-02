Der Tourismus im Land hat im vergangenen Jahr mit knapp 59 Millionen Übernachtungen ein neues Rekordergebnis erzielt. Besonders die Region Stuttgart und der Hegau trugen dazu bei.

Mit 7,7 Prozent mehr Übernachtungen haben die Tourismusbetriebe in der Bodensee-Region Hegau dazu beigetragen, dass ein neuer Rekordwert in Baden-Württemberg erzielt werden konnte. Das teilte das Statistische Landesamt am Dienstag mit. Ebenfalls im Aufwärtstrend ist das Württembergische Allgäu mit einem Plus von 3,3 Prozent.

Landesgartenschau hat viele Touristen in den Kreis Ravensburg gelockt

Vor allem der Kreis Ravensburg zählte im vergangenen Jahr mehr Übernachtungsgäste. Die Landesgartenschau in Wangen im Allgäu habe hier ihren Teil dazu beigetragen, hieß es von Seiten der Oberschwaben Tourismus GmbH. Außerdem gebe es in der Stadt Ravensburg neue Hotels, die von Touristen aus dem In- und Ausland gerne genutzt würden. Man arbeite schon seit einigen Jahren daran, Oberschwaben als Urlaubsregion besser zu vermarkten. Die Übernachtungs-Zahlen am Bodensee hingegen sind leicht gesunken. Dort gab es ein Minus von 2,2 Prozent. Ein möglicher Grund könnte das durchwachsene Wetter im Sommer gewesen sein, hieß es.

Den stärksten regionalen Zuwachs verzeichnen die Region Stuttgart mit plus 8,7 Prozent. Auch der Schwarzwald legte leicht zu, um 1,1 Prozent.

Rekord bei Übernachtungen in Baden-Württemberg

Aber nicht nur im Hegau lief es im vergangenen Jahr gut. Im gesamten Land stiegen die Übernachtungen. Mit knapp 59 Millionen Übernachtungen haben die Tourismusbetriebe in Baden Württemberg 2024 sogar einen neuen Rekord erzielt. Das waren 2,3 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit seien die negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie endgültig überwunden, stellt Tourismus-Staatssekretär Patrick Rapp (CDU) fest.

Städte wieder attraktive Ziele

Der Städtetourismus, der durch Corona besonders gelitten hat, verzeichnete die größten Übernachtungszuwächse und auch für internationale Gäste werde Baden-Württemberg wieder zunehmend zum Reiseziel, so Rapp. Die meisten Gäste aus dem Ausland kommen aus der Schweiz, gefolgt von den Niederlanden und Frankreich.