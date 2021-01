Heftige Schneefälle haben am Dienstag im württembergischen Allgäu für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Auf der A96 zwischen Wangen im Allgäu und Leutkirch standen am Dienstagnachmittag laut Polizei mehrere Lastwagen quer, die Autobahn wurde in diesem Bereich in Fahrtrichtung Leutkirch gesperrt. Auch auf der B32 bei Wangen im Allgäu wurden mehrere querstehende Lastwagen gemeldet, die den Verkehr behinderten.