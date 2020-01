per Mail teilen

Aggressiv auftretende Eishockeyfans dürfen künftig nicht mehr in die Ravensburger Eissporthalle. Das teilten die Ravensburg Towerstars und die Stadt mit. Damit ziehe man Konsequenzen aus dem Spiel vom vergangenen Sonntag. Dabei hatten Fans aus Landshut versucht, in die Ravensburger Fanreihen vorzudringen. Die Fans dort reagierten daraufhin teils mit provokanten Sprüchen. Ein erstes Hausverbot trifft nun die Ravensburger Fangruppierung „B1 Crew“. Ihr aggressives Auftreten schade dem Ruf der Towerstars immer wieder, so der Verein.