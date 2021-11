Kreis Ravensburg legt Haushaltsentwurf über 445 Millionen vor

Der Kreis Ravensburg rechnet im kommenden Jahr mit Ausgaben von knapp 445 Millionen Euro. Darunter sind Investitionen von 61 Millionen Euro, vor allem in Schulen und Infrastruktur.

Mehr als die Hälfte der Gesamtausgaben entfällt auf den Bereich Soziales. Das geht aus dem Haushaltsentwurf hervor, der am Dienstag dem Kreistag in Vogt vorgestellt wurde. Viel Geld braucht es danach auch für Personal. Etwa 1.600 Mitarbeiter hat der Landkreis, und er plant mit 40 weiteren Stellen, unter anderem im Gesundheitsamt. Die Personalkosten belaufen sich damit auf rund 77 Millionen Euro.

Geld für Schulen, Straßen und Radwege

Investieren will der Kreis Ravensburg im kommenden Jahr vor allem in seine Schulen im Allgäu, in Straßen und Radwege sowie in Verwaltungsgebäude. Unter dem Strich sind dafür 61 Millionen Euro vorgesehen.

Zwölf Millionen Euro Kredite will der Kreis aufnehmen, der Schuldenstand werde sich in den kommenden Jahren weiter erhöhen, hieß es. Der Haushaltsplan wird nun in den Ausschüssen beraten.

Hier ist der Haushaltsplan des Kreises Ravensburg zum Download