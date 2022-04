per Mail teilen

Bei einem Brand einer Dachgeschosswohnung in Isny im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist am Mittwochabend der Bewohner des Hauses beim Versuch, das Feuer selbst zu löschen, verletzt worden. Er atmete laut Polizei Rauchgas ein. Die Brandursache sei noch unklar. Am Gebäude entstand ein Schaden von 250.000 Euro.