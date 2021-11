Hausbesetzer vor Gericht

Zwei Männer im Alter von 24 und 25 Jahren müssen sich am Montag vor dem Konstanzer Amtsgericht wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Gemeinsam mit 40 Aktivisten und Aktivistinnen hatten sie im vergangenen Sommer ein leerstehendes Haus in Konstanz besetzt. Mit der Aktion wollten sie gegen den Wohnraumleerstand und die hohen Mieten in der Stadt protestieren. Das besetzte Haus hatte zuvor mehrere Jahre leer gestanden. Die Aktivisten wollten in dem Haus ein Café und Wohnbereiche einrichten. Nach knapp einer Woche wurde das Haus von der Polizei geräumt.