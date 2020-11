per Mail teilen

Zöllner des Hauptzollamts Singen haben in 25 Betrieben der Abfallwirtschaft unter anderem geprüft, ob der Mindestlohn gezahlt wird. Die Kontrollen fanden im Rahmen einer bundesweiten Schwerpunktprüfung statt. Im besonderen Fokus standen dabei Recyclingunternehmen, Entsorgungsfachbetriebe, Altkleider- und Autoverwerter sowie Schrotthandelsunternehmen. In neun Fällen dauern die Prüfungen laut Mitteilung des Hauptzollamts Singen noch an. Neben dem Mindestlohn ging es auch um illegale Beschäftigung.