Im vergangenen Jahr hat das Hauptzollamt Singen rund 2,8 Milliarden Euro Steuern eingenommen, gut 100 Millionen mehr als im Jahr davor. Das geht aus der Bilanz für 2024 hervor.

Die Zöllnerinnen und Zöllner des Hauptzollamts Singen haben im vergangenen Jahr wieder eine große Summe an Steuern eingetrieben. Laut der Jahresbilanz für 2024 waren es etwa 2,8 Milliarden Euro.

Nach wie vor bleibe die Einfuhrumsatzsteuer die größte Einnahmequelle, so das Hauptzollamt Singen. Daneben stellten sie 2024 über 200 Kilogramm Zigaretten- und Drogen sicher. Im Vergleich zum Jahr davor wurde deutlich mehr Kokain und Amphetamin beschlagnahmt, dafür weniger Haschisch und Marihuana. Insgesamt wurde im Bereich des Hauptzollamts Singen aber weniger geschmuggelt als im Vorjahr. Die Zahl der grünen Ausfuhrkassenzettel von Schweizer Kunden stieg leicht an auf knapp 5 Millionen Zettel.

Zöllner entdecken Fan-Artikel und Nahrungsergänzungsmittel

Die Behörde berichtete auch von einigen außergewöhnlichen Funden. So fanden sie in Bietingen (Kreis Konstanz) kartonweise Fan-Artikel zu einer Heavy-Metal-Band. Darin waren fast 300 T-Shirt, knapp 250 CDs, über 100 Poster sowie Schallplatten und Aufnehmer. Gesamtwert: über 12.000 Euro. Es wurden Einfuhrabgaben von rund 3.000 Euro berechnet. Unbemerkt in Umzugskartons versuchte ein Mann bei einer Kontrolle in Konstanz Nahrungsergänzungsmittel im Wert von rund 42.000 Euro zu schmuggeln. Dafür wurden Abgaben von rund 7.000 Euro fällig.

Schnell aufgefallen: Ein Mann hat versucht, das Segelboot am Zoll in Bietingen vorbei zu schmuggeln Pressestelle Hauptzollamt Singen

Explosives Päckchen in Konstanz beschlagnahmt

Ebenfalls in Konstanz stellten Beamte 600 Feuerwerkskörper mit einer Nettoexplosivstoffmasse von insgesamt 1,5 Kilogramm sicher, die ein Mann in einem Paket verschicken wollte. Ein Großteil der Feuerwerkskörper war zu gefährlich für den Versand. Sie wurden von einer Spezialfirma vernichtet. Gegen den Absender wurde ein Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz eingeleitet.

Gleich ein ganzes Segelboot im Wert von 150.000 Euro versuchte ein Mann am Grenzübergang Bietingen am Zoll vorbei zu schmuggeln. Er hatte auf einem Anhänger geladen. Den Zollbeamten gegenüber behauptete er, es in der Schweiz gekauft zu haben und bei seinem Binnenzollamt anzumelden. Bis der Mann rund 32.000 Euro gezahlt hatte, blieb das Boot beim Zoll.