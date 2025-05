Happy End für einen in Konstanz auf dem Bürgersteig ausgesetzten Spitz. Sein Fall sorgte im März für Schlagzeilen. Nun soll der Hund Ende der Woche nach Nordrhein-Westfalen kommen.



Noch in dieser Woche soll der weiße Spitz aus Konstanz ein neues Zuhause in NRW bekommen, das bestätigte das Tierheim. Zuerst hatte der Südkurier darüber berichtet. Demnach wird der Hund an eine Familie in der Nähe von Düsseldorf vermittelt. Angerufen hätten viele Menschen wegen des Spitzes, aber ernsthafte Interessenten habe es nur außerhalb Baden-Württembergs gegeben.

Insgesamt seien rund ein Dutzend Interessenten übrig geblieben, so Andrea Doll, Vorsitzende des Konstanzer Tierschutzvereins. Die Suche nach einem neuen geeigneten Halter war nicht ganz einfach, denn ein Spitz, sei ein anspruchsvoller Hund mit Charakter und er könne nicht allein bleiben.

Er ist gesund und munter. Ich bin froh, wenn er bei uns ausziehen kann und in gute Hände kommt.

Fall sorgte für große Aufmerksamkeit über Konstanz hinaus

Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt: Im März saß der Spitz ausgesetzt mit Zu-Verschenken-Schild und zwei Rucksäcken in Konstanz auf dem Bürgersteig. Die Polizei hat inzwischen den Verantwortlichen identifiziert. Er muss ein Bußgeld zahlen. Hinzu kommen Kosten für den Hundetransport und die Reinigung des Polizeifahrzeugs, das der Hund verunreinigt hatte.