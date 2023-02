Holzbildhauer Hans-Georg Benz aus Owingen (Bodenseekreis) schnitzt seit mehr als 30 Jahren professionell Masken. Rund 100 Narrenzünfte aus der Region bestellen ihre Masken bei ihm.

An der Wand in seiner Werkstatt hängen zahlreiche Fastnachtsmasken: Seit mehr als 30 Jahren schnitzt der Holzbildhauer und Schnitzer aus Owingen die kleinen Kunstwerke für Narrenzünfte. Lange Nase, schiefe Zähne, hervorstehende Adern - jede Maske ist Handarbeit und sieht ein bisschen anders aus.

Auch der Vater war leidenschaftlicher Maskenschnitzer

Die Leidenschaft fürs Schnitzen entdeckte er in der Werkstatt seines Vaters, der auch schon Masken schnitzte. Mit zwölf Jahren schnitzte Hans-Georg Benz seine erste Maske. "Ich durfte Holz verwenden, das mein Vater nicht mehr für eine Maske gebrauchen konnte", erzählt der heute 58-Jährige. Auf seinen ersten Versuch ist er auch heute noch stolz. Auch diese Maske hängt in seiner Werkstatt.

100 Narrenzünfte bestellen Masken bei Hans-Georg Benz

Neben Masken schnitzt Benz unter anderem Krippenfiguren und nimmt andere Auftragsarbeiten an - beispielsweise für Reparaturen an Möbelstücken. Die Fastnachtsmasken seien inzwischen aber sein Hauptgeschäft, sagt er. Rund 100 Narrenzünfte zwischen Bodensee, Schwarzwald und Ostalb bestellen bei ihm. Das ganze Jahr über arbeitet er an Masken. Auch jetzt während der Fastnacht: Die Larven, die jetzt auf seiner Werkbank liegen, sollen noch in dieser Fastnacht getragen werden.