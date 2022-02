Hanno Berger, einer der Hauptverdächtigen im Cum-Ex-Steuerskandal, ist von der Schweiz an Deutschland ausgeliefert worden. Die Übergabe an das Bundeskriminalamt fand an der Grenzstelle Konstanz-Kreuzlingen statt. Beteiligt gewesen seien auch Beamte des Polizeipräsidiums Konstanz und der Bundespolizei. Der 71-jährige Rechtsanwalt und Steuerberater Berger saß zuletzt mehrere Monate in der Schweiz in Auslieferungshaft. Zusammen mit Geschäftspartnern soll er den deutschen Staat im Zusammenhang mit sogenannten Cum-Ex-Geschäften um mehr als 113 Millionen Euro betrogen haben.