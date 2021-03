Für Familie Hantke ist der 4. Februar zum Albtraum geworden. Ihr Haus in Primisweiler (Kreis Ravensburg) ist durch einen Hangrutsch unbewohnbar geworden, die Familie ist plötzlich obdachlos. In der Landesschau erzählen Yvonne und Sven Hantke, wie es ihnen jetzt geht.

Yvonne und Sven Hantke konnten mit ihren Kindern, ihren Eltern, sowie einer Mieterin noch rechtzeitig das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand, doch das Haus war in Sekunden unbewohnbar. Nun sind sie vorerst in Notunterkünften untergebracht. Die Ursache für den Hangrutsch ist noch unklar. Eventuell könnte es an starken Regenfällen oder aufgeschwemmtem Erdreich liegen. Es muss jetzt geklärt werden, ob der Hang gesichert und das Haus gerettet werden kann und wer für die Kosten aufkommt. Ob und wann die Familie zurück in ihr Haus kann, ist noch unklar.