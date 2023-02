Kantonspolizei Thurgau entdeckt Hanfanlage

per Mail teilen

In Bischofszell (Kanton Thurgau) haben Ermittler eine Hanfanlage ausgehoben. Sie fanden dabei über 12.500 Hanfpflanzen. Ein Transporter hatte die Beamten im Dezember auf die Spur geführt.

Im Kanton Thurgau haben Ermittler eine Hanfanlage in einem Industriegebiet von Bischofszell entdeckt. Laut Staatsanwaltschaft ergaben Schnelltests, dass es sich bei den 12.500 Pflanzen, um Drogenhanf handelt. Drei Menschen im Alter zwischen 28 und 34 Jahren wurden festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Verdacht kam bereits im vergangenen Jahr auf



Vorausgegangen waren dem Fund Ermittlungen seit Anfang Dezember vergangenen Jahres. Zollbeamte hatten damals einen Lieferwagen mit über 5.000 Hanf-Setzlingen gestoppt. Schnell kam der Verdacht auf, dass im Raum Bischofszell Marihuana angebaut werden könnte. Mitte Februar folgten nun fünf Hausdurchsuchungen, in deren Zuge auch die Hanfanlage entdeckt wurde. Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Fall dauern weiter an.