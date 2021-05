Beim Brand einer Hanf-Aufzuchtanlage in Uznach im Schweizer Kanton St. Gallen ist am Samstag laut Polizeiangaben ein Schaden von mehr als 100.000 Franken entstanden. Die registrierte CBD-Hanfanlage war vermutlich wegen Wärmelampen in Brand geraten, die das Wachstum der Pflanzen unterstützen sollen. Eine rund 30 Meter breite und drei Meter hohe Konstruktion, an der laut Polizei mehrere tausend Hanfpflanzen gezüchtet wurden, war zuvor in sich zusammengebrochen, kurz nachdem ein Angestellter die Lüftung angestellt hatte. Die Konstruktion befand sich in einer Industriehalle, es kam zu massiver Rauchentwicklung.