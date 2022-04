per Mail teilen

Die Thurgauer Kantonspolizei hat in einem Einfamilienhaus in St. Margarethen eine Hanfplantage entdeckt. Bei der Durchsuchung wurden 950 Hanfpflanzen sowie 20 Kilo Marihuana sichergestellt, heißt es in einer Mitteilung. Der 29-jährige Betreiber der Plantage wurde festgenommen.