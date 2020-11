Bei einem Recycling-Wettbewerb in Sigmaringen sind im Oktober rund 33 Kilogramm alte Handys gesammelt worden. Die Rohstoffe der Telefone werden laut Stadt für neue Elektrogeräte weiterverwendet. Außerdem würden mit der Aktion nachhaltige Bildungs- und Gesundheitsprojekte in Afrika unterstützt. Er sei begeistert, dass die Sigmaringer so aktiv zum Recycling beitragen, so Bürgermeister Marcus Ehm in einer Mitteilung. Noch bis Ende des Jahres können Althandys in den Sammel-Boxen in Sigmaringen abgegeben werden.