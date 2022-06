Handwerksbetriebe in Oberschwaben und am Bodensee bieten in den Sommerferien Praktika für Schülerinnen und Schüler in mehr als 130 Handwerksberufen an. Laut Handwerkskammer Ulm stehen derzeit im Kreis Ravensburg mehr als 100 Plätze zur Verfügung, im Kreis Biberach knapp 60 und im Bodenseekreis rund 30.