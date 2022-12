Handwerkskammer sorgt sich um Betriebsnachfolger

In den kommenden Jahren stehen laut Handwerkskammer Ulm bei vielen Handwerksbetrieben in der Region Bodensee-Oberschwaben Betriebsübergaben an. Doch es fehlen Nachfolger.

Die Handwerkskammer Ulm, die auch für die Landkreise Ravensburg, Biberach und den Bodenseekreis zuständig ist, sorgt sich um die Nachfolge bei Handwerksbetrieben. In den kommenden fünf Jahren könnten laut Handwerkskammer in Oberschwaben und am Bodensee bei vielen Betriebsübergaben Nachfolger fehlen. Und das, obwohl die Zahl der Betriebe im Bezirk der Handwerkskammer Ulm in diesem Jahr weiter gewachsen ist. Laut einer Mitteilung verzeichnete sie in der ersten Jahreshälfte rund 230 neue Betriebe.

Versorgungsengpässe drohen

Bei 15 Prozent der über 20.000 Handwerksbetriebe im Kammerbezirk stehen laut Mitteilung Betriebsübergaben an. Mehr als 600 sind es im Kreis Ravensburg und jeweils rund 400 im Bodenseekreis und im Kreis Biberach. Wenn Nachfolger in den Betrieben fehlten, drohten an manchen Orten Versorgungsengpässe - vor allem auf dem Land. Etwa wenn Bäckereien und Metzgerbetriebe deswegen schließen müssten, so die Handwerkskammer.

Land und Handwerkskammer bieten Hilfe an

Die Kammer rät daher, sich bei Übergabe-Problemen an ihr Zentrum für Betriebsnachfolge zu wenden. Es habe in sieben Jahren mehr als 1.000 Übergaben erfolgreich betreut. Zudem biete das Land Anreize bei Betriebsübernahmen und -Neugründungen: Jungmeisterinnen und -meister erhielten dann Fördergelder von bis zu 10.000 Euro.