Der Hegau ist seine Heimat und die sieht er jeden Tag von oben. Hobby-Pilot Michael Quetting verbindet seine Leidenschaft mit seinem Beruf. Als Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie in Radolfzell (Kreis Konstanz) ist er an Forschungsprojekten über Vögel beteiligt, startet auch mit den Tieren in die Luft. mehr...