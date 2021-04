Die Handwerksbetriebe in der Region sind nach einem Jahr im Corona- Krisenmodus wieder optimistischer. Nach einer aktuellen Umfrage der Handwerkskammer Konstanz erwarten gut 40 Prozent der Betriebe in den nächsten drei Monaten bessere Geschäfte. Nur jeder zwölfte Handwerksbetrieb befürchte derzeit, dass die Geschäfte schlechter laufen, so die Handwerkskammer. Vor einem Jahr sei das in noch fast viermal so vielen Betrieben der Fall gewesen. Auch die Handwerkskammer Ulm, die für die Betriebe bis Friedrichshafen zuständig ist, meldet, dass trotz der Corona-Krise jeder zweite Handwerksbetrieb zufrieden sei, vor allem das Ausbauhandwerk und die Handwerke des gewerblichen Bedarfs.