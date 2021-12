per Mail teilen

Die Handwerksbetriebe in der Region klagen über Mehrkosten und zusätzliche Belastungen durch die neue Corona-Verordnung. Nach Angaben der Handwerkskammer Ulm, die auch für Betriebe in den Landkreisen Biberach, Ravensburg und den Bodenseekreis zuständig ist, gestalten sich die Kontrollen von 2G-Nachweisen bei Kunden oder 3G-Nachweisen am Arbeitsplatz mitsamt Dokumentation oft schwierig und nicht überall praktikabel.