3G fällt weg: So reagieren Einzelhändler in Markdorf

Viele Einzelhändler in der Region Bodensee-Oberschwaben sind erleichtert, dass ab sofort die 3G-Regel nicht mehr gilt. Sie hoffen auf mehr Kunden und eine Belebung des Geschäfts.

Die Aufhebung der 3G-Regel in Baden-Württemberg bedeutet, dass Kunden wieder shoppen können, ohne ihren Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorzeigen zu müssen. Für die Händler entfällt die Kontrolle der Nachweise. In Markdorf (Bodenseekreis) werten Einzelhändler das als großen Schritt. Sie hoffen nun auf mehr Kunden und steigende Umsätze, so der Tenor bei einer Umfrage des SWR am Dienstag.

Das bisherige Corona-Regelwerk habe viele Kunden verwirrt und abgeschreckt. "Das war schon eine große Hürde für unsere Kunden", sagt Nico Schneider vom Herrenausstatter "Wolfram S" aus Markdorf. Vor allem im Januar sei die Kundenfrequenz deutlich zurückgegangen. Doch nicht alle Kunden werden den Wegfall der 3G-Regel begrüßen, weiß Buchhändlerin Yvonne Endres von Ravensbuch. Man müsse abwarten, wie sich das entwickle.

"Es gab auch Kunden, die die Kontrollen als Sicherheit empfunden haben."

Handel klagt über schlechte Geschäftslage

Der Einzelhandel in der Bodenseeregion leidet immer noch unter den Einschränkungen der anhaltenden Corona-Pandemie. Das ist das Ergebnis einer Konjunkturumfrage zum Jahreswechsel der Industrie- und Handelskammer Hochrhein-Bodensee mit Sitz in Konstanz, an der sich 150 Unternehmen beteiligt haben. Immer mehr Händler sprechen demzufolge von einer schlechten Geschäftslage. Im Vergleich zum Herbst habe sich ihre Zahl laut IHK fast verdoppelt - auf 22 Prozent. Mehr als die Hälfte der Unternehmen hatte auch weniger Umsätze im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Dienstleister bewerten Lage sehr unterschiedlich

Ähnlich sieht es bei vielen Dienstleistern aus. Betroffen sind laut IHK etwa Messeveranstalter oder Restaurants. Allerdings befänden sich auch 43 Prozent der Dienstleistungsbetriebe in einer guten Lage, wie zum Beispiel IT-Dienstleister oder die Betreiber von Corona-Teststationen. Ganz anders die Lage in der Industrie. Mehr als die Hälfte der Unternehmen im Bereich der IHK Hochrhein-Bodensee spricht aktuell von einer guten Geschäftslage.

"Das produzierende Gewerbe ist momentan der konjunkturelle Lichtblick."

Die Auftragsbücher der Industriebetriebe seien voll, Probleme allerdings machten gestörte Lieferketten, hohe Energiepreise sowie der Fachkräftemangel.

Keine Produktionsausfälle durch Omikron

Größere Unternehmen in der Region Bodensee-Oberschwaben wie der Autozulieferer ZF und der Motorenbauer Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen oder die Pharmaunternehmen Vetter in Ravensburg und Boehringer Ingelheim in Biberach spüren auch die Omikron-Welle und die steigende Zahl von Corona-Infektionen. Zu Problemen in der Produktion führe das aber bislang nicht, teilten die Unternehmen auf SWR-Anfrage mit. Die Auswirkungen seien überschaubar und gut zu handhaben, heißt es etwa von Rolls-Royce Power Systems.