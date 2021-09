per Mail teilen

Der Handball-Drittligist HSG Konstanz hat am Wochenende einen deutlichen Sieg errungen: Gegen den TV Plochingen gewannen die Konstanzer 36:21. Damit bleibt die HSG mit bislang 150 Treffern in der Dritten Liga die mit Abstand offensivstärkste Mannschaft und mit vier Siegen in vier Spielen Tabellenführer.