Immer mehr Sporthallen in der Region Bodensee-Oberschwaben werden als Notunterkünfte für Geflüchtete aus der Ukraine hergerichtet. So etwa in Biberach, dort wird ab Mittwoch die Halle des Berufsschulzentrums zu einer Notunterkunft umgebaut, sie bietet 170 Menschen Platz, heißt es in einer Mitteilung des Landratsamtes. In Konstanz wird laut Stadt die Sporthalle der Zeppelin-Gewerbeschule für Geflüchtete vorbereitet.