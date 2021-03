per Mail teilen

Seit Dienstag wird die Bundesstraße 31 zwischen Meersburg und Stetten (Bodenseekreis) saniert. Der Verkehr in Richtung Friedrichshafen und Lindau wird über Ittendorf, Markdorf und Immenstaad umgeleitet. Das teilte das Landratsamt mit. Die B31 in Richtung Überlingen bleibt befahrbar. Während der Arbeiten kann es zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen in beiden Fahrtrichtungen und auf den Umleitungsstrecken kommen. Die Arbeiten dauern rund eine Woche.