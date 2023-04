Die Saison geht für den Eishockeyzweitligisten Ravensburg Towerstars in die entscheidende Phase. Am Freitagabend steht das erste von bis zu sieben Halbfinalspielen an.

Am Freitagabend spielen die Ravensburg Towerstars im ersten Halbfinalspiel der Playoffs zuhause gegen die Krefeld Pinguine. Die Krefeld Pinguine sind kein leichter Gegner. 28 Jahre lang mischten sie ununterbrochen in der höchsten Deutschen Eishockeyliga mit. "Krefeld hat definitiv einen starken Kader, vor allem müssen wir uns auf eine druckvolle Offensive einstellen." Vergangene Saison aber stiegen die Pinguine ab und spielen jetzt in Liga zwei. Aus dieser zweiten Liga möchte Krefeld nun wieder raus. Aus diesem Grund ist es ihr Ziel Meister zu werden und aufzusteigen. Towerstars haben keinen Druck Ravensburg könne ohne Druck spielen, das Minimalziel der Saison sei mit dem Erreichen des Viertelfinales erreicht gewesen, sagte Klubsprecher Frank Enderle. Die Halbfinalspiele gegen Krefeld seien damit Zugabe. Ins Finale zieht die Mannschaft ein, die vier Siege schafft. Die erste Partie findet am Freitagabend in der Ravensburger Eissporthalle statt. Sie beginnt um 20 Uhr. Weitere Spieltermine der Halbfinalserie Sonntag, 02.04.2023, 17:00 Uhr Pinguine-Towerstars

Dienstag, 04.04.2023, 20:00 Uhr Towerstars-Pinguine

Donnerstag, 06.04.2023, 19:30 Uhr Pinguine-Towerstars