Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen in Bavendorf (Kreis Ravensburg) gibt es laut Polizei einen Haftbefehl gegen einen 44-jährigen Tatverdächtigen, den Mitbewohner des Toten.

Wie eine Obduktion ergab, so die Polizei am Dienstag, starb der 52-Jährige eindeutig an einer Stichverletzung. Der Tatverdacht gegen den Mitbewohner habe sich daher erhärtet, teilte die Staatsanwaltschaft Ravensburg mit.

Tatverdächtiger verwickelte sich in Widersprüche

Der 44-Jährige hatte am Sonntag selbst die Polizei gerufen und angegeben, seinen Mitbewohner leblos in der Küche vorgefunden zu haben. Er habe sich bei seinen Angaben aber in Widersprüche verwickelt, so dass er bereits am Montag festgenommen wurde.

Zu einem möglichen Motiv konnte die Staatsanwaltschaft Ravensburg noch nichts sagen. Das 52-jährige Opfer war am Sonntagmorgen in seinem Wohnhaus in Bavendorf tot aufgefunden worden.