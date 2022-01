Hafenmauer in Friedrichshafen wird saniert

In Friedrichshafen wird derzeit die Hafenmauer saniert. Die Arbeiten dafür können jedoch nur spontan, abhängig von Wetter und Pegel des Bodensees, stattfinden.

In einem ersten Schritt werden einzelne Steine an der Mauer zwischen Katamaran-Anleger und Außenmole sowie an der Außenmole selbst ausgetauscht. Die Arbeiten führt ein Steinrestaurator zusammen mit Wasserbauern der Bodensee-Schiffsbetriebe aus. Diese Steine seien wichtig für die Stabilität der Mauer, damit das Erdreich dahinter nicht ausgeschwemmt werde, so Wini Maubach von der Abteilung Bau und Immobilien der Stadtwerke Konstanz, die für die Ausführung der Sanierung zuständig ist. Die Mauer werde so nach und nach erneuert.

"Die Zeiten gibt uns der See vor. Das Wasser muss so niedrig sein, dass die Steine im Trockenen liegen."

Wasserbauer der Stadtwerke Konstanz tauschen einen Stein an der Hafenmauer in Friedrichshafen aus. Pressestelle Stadtwerke Konstanz

Arbeitsboot mit Kran unterstützt die Arbeiter

Deshalb sind diese Ausbesserungsarbeiten nur im Winter möglich, wenn der Bodenseepegel es zulässt. Die Arbeiter müssen spontan sein. Es darf nicht zu kalt sein, sonst trocknet der Mörtel nicht. Auch darf es keinen Wind geben.

Die Wasserbauer der Bodenseeschiffsbetriebe werden bei ihren Arbeiten von dem großen Arbeitsschiff "Friedrichshafen" unterstützt, das einen Kran an Bord hat, der die bis zu 300 Kilogramm schweren Steine anhebt.