Hafenbahnhof in Friedrichshafen

Über 100 Jahre lang legten am Hafenbahnhof in Friedrichshafen Bodensee-Trajekte an und ab, das sind Eisenbahnfähren, auf denen Güterwaggons transportiert wurden. Sie pendelten noch bis 1976 zwischen dem schweizerischen Romanshorn und Friedrichshafen.