Es ist ein großes Projekt für die Gemeinde Hagnau am Bodensee: der Westhafen soll umgebaut, das Ufer renaturiert werden. Bis zum Sommer 2025 soll alles fertig sein.

In Hagnau stehen längere Bauarbeiten am Westhafen an. Das Projekt war lange geplant und wird jetzt umgesetzt. In zwei Jahren soll alles fertig sein.

An den Plänen zum Umbau des Hafens waren die Bürgerinnen und Bürger von Hagnau beteiligt. In einem Bürgerentscheid 2021 hatten sich 70 Prozent der Wahlberechtigten für die Maßnahmen ausgesprochen.

Acht Millionen Euro kosten Umbau und Renaturierung

Der sanierungsbedürftige Westhafen soll nun deutlich größer und moderner werden. Er bekommt rund 100 Liegeplätze für Boote. Dafür wird das Bojenfeld im See vor Hagnau aufgelöst. Zudem sollen zwei begehbare Hafenmolen gebaut werden. Das Ufer werde in Teilen renaturiert, alte Bäume aber blieben erhalten, so Bürgermeister Volker Frede (parteilos) gegenüber dem SWR. Auch ein neues Servicegebäude soll entstehen. Die Umbauten sollen acht Millionen Euro kosten. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich.