Hexenhäuschen aus Überlingen reist um die Welt

Ein kleines, verwunschenes Hexenhaus im Überlinger Stadtgarten (Bodenseekreis) hat Karriere gemacht. Man kann es fast auf der ganzen Welt nachbauen.

Vor 20 Jahren hat Thomas Pross das außergewöhnliche historische Kleinod im Überlinger Stadtgarten renoviert, um es für die Nachwelt zu erhalten. Dank ihm versprüht das erstmals 1905 als "Waldkirchli" erwähnte Häuschen auch heute noch seinen geheimnisvollen Charme.

Auf die Schönheit des Kulturdenkmals wurde auch der Chef der Modellbaufirma Noch aus Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) aufmerksam. Er fertigte aus dem romantischen Hexenhäuschen eine Miniaturausgabe für seine Modell-Landschaften.

Bei Modelleisenbahnfreunden wurde der Bausatz "Hexenhaus" ein Hit. Die Erstproduktion war schnellstens ausverkauft. Und so reist das kleine Hexenhäuschen aus Überlingen in Spurgröße H0 nun in 45 Länder - fast rund um die Welt.