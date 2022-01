Dorauszunft startet mit Häsabstauben in die Fasnetsaison

Mit dem traditionellen Häsabstauben der Dorauszunft sind die Narren in Bad Saulgau am Freitagabend in die Fasnetsaison gestartet. Die Veranstaltung fand in einem abgezäunten Bereich am Rathaus und unter 2G-Plus-Bedingungen statt. Etwa 200 Menschen kamen, 500 wären laut Corona-Verordnung erlaubt gewesen. Besonderer Programmpunkt beim ersten Häsabstauben seit Beginn der Corona-Pandemie: die Enthüllung mehrerer überlebensgroßer Narren-Figuren der Dorauszunft, die ein Kettensägen-Künstler aus Eichenholzstämmen geschnitzt hat.