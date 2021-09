Der Bildungs- und Gesundheits-Konzern SRH mit Sitz in Heidelberg ist nach eigenen Angaben Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Betroffen ist die SRH bundesweit, also auch SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen. Irgendwann am Samstagabend oder am Sonntagmorgen müssen die Hacker zugeschlagen haben, so ein Sprecher der SRH in Heidelberg. Seit dem Wochenende sei man dabei, alle Systeme wieder herzustellen. Hilfe bekomme man von externen Experten, die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt geführt.