Giulia Gwinn aus Ailingen im EM-Finale: So wird sie von ihrer Familie unterstützt

Die deutschen Fußballerinnen stehen im Finale bei der EM. Mit dabei ist auch Giulia Gwinn aus Ailingen (Bodenseekreis). Vater Florian Gwinn drückt jetzt schon kräftig die Daumen.

Nachdem am Mittwochabend die deutschen Fußballerinnen in das Halbfinale eingezogen sind, ist die Freude riesig. Mit einem Spielstand von 2:1 besiegten die deutschen Sportlerinnen das französische Team. Im Team der DFB-Frauen ist auch die 23 Jahre alte Giulia Gwinn aus Ailingen, Außenverteidigerin des FC Bayern München. Ihr Papa Florian Gwinn drückt jetzt schon kräftig die Daumen für das Finalspiel gegen das englische Team. Den Jahresurlaub verbringen er mit seiner Frau in England. Sie reisen ihrer Tochter Giulia nämlich im Camper hinterher und sind am Freitag in London auf einem Campingplatz angekommen.

Von dort aus hat Florian Gwinn mit SWR4 Moderatorin Thea Thomiczek gesprochen:

In ihrer Jugend spielte Gwinn lange in Jungenmannschaften, unter anderem beim FV Ravensburg. Mit 16 Jahren feierte sie im Dress vom SC Freiburg ihr Debüt in der Bundesliga. In Ailingen bei Friedrichshafen findet am Sonntag Giulia Gwinn zu Ehren ein Public Viewing statt.