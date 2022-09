Viele Pilze in der Region Bodensee-Oberschwaben

per Mail teilen

In der Region Bodensee-Oberschwaben wachsen derzeit überdurchschnittlich viele Pilze. Das habe zu Beginn der Pilzsaison noch ganz anders ausgesehen, heißt es von Pilzexperten.

Obwohl Pilzsachverständige zunächst von einer schwachen Pilzsaison ausgegangen waren, sprießen in den Wäldern der Region Bodensee-Oberschwaben derzeit überdurchschnittlich viele Speisepilze. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. Durch die Trockenheit und die Hitze habe es im August in der Region nur sehr wenige Pilze gegeben, sagte Uwe Winkler, Pilzsachverständiger aus Konstanz. Seit etwa zehn Tagen sprießen die Pilze in den Wäldern nun aber doch.

Röhrlinge, aber auch viele andere Pilzarten wie Täublinge oder Pfifferlinge seien rasant gewachsen, so Winkler. Der Grund dafür seien die Regenfälle der vergangenen Tage. Die Experten rechnen deshalb nun mit einer überdurchschnittlich guten Pilzsaison in der Region Bodensee-Oberschwaben.

SWR-Reporterin Corinna Scheller über die Pilzsaison in der Region:

Großer Andrang bei Pilzkontrollen

Uwe Winkler bietet auch Pilzkontrollen in Kreuzlingen im Kanton Thurgau an. Dabei prüft er, welche Pilze Hobby-Pilzsammler im Wald gefunden haben und ob sie essbar sind.

"Die Leute finden sehr viele Pilze. Wir werden bei den Pilzkontrollen überrannt."

Perfektes Wetter für Pilze

Auch der Pilzsachverständige Rainer Schall aus Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) beobachtet bei seinen Pilzführungen, dass derzeit sehr viele Pilze in den Wäldern wachsen. Das derzeitige Wetter sei perfekt für Pilze, sagt er. Denn ein warmer aber feuchter Spätsommer und Herbst begünstige das Wachstum.