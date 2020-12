Die Störche in Oberschwaben haben sich in diesem Sommer gut vermehrt. Das sagte die Storchenbeauftragte des Regierungspräsidiums Tübingen, Ute Reinhard, dem SWR. Die kleinen Störche sind bereits im Süden.

Jedes Storchenpaar habe durchschnittlich zwei Junge bekommen, so Ute Reinhard. Das Wetter sei günstig gewesen, auch während der kritischen Schafskälte Mitte Juni seien verhältnismäßig wenig Jungstörche in den Nestern erfroren. Im vergangenen Jahr waren zahlreiche Jungstörche wegen Dauerregens in ihren Nestern verendet.

Viel Futter für die jungen Tiere

Die Trockenheit in diesem Jahr habe zudem für viel Futter für die Baby-Störche gesorgt, in Form von Mäusen und Heuschrecken. Letztere seien proteinhaltiger als Regenwürmer, die selten an die Oberfläche kamen. Gewichtsunterschiede unter den Jungen eines Horstes, wie sonst üblich, seien wegen des großen Nahrungsangebotes so gut wie nicht festgestellt worden.

Jungstörche sind schon im Süden

Die Jungstörche aus Oberschwaben seien inzwischen alle in den Süden abgeflogen, so Reinhard. Ein Drittel der alten Störche überwintere mittlerweile in Oberschwaben. Der Rest folge den Jungstörchen in ein paar Wochen.