Im Hostel "Lotte" in Heidelberg begegnen sich Menschen jeden Alters und aller Nationalitäten. Wer dort absteigt, der sucht nicht die Ruhe und Einsamkeit, sondern das Gemeinschaftserlebnis, Internationalität, gemeinsam essen, feiern, schlafen, Freunde finden und dann weiterziehen. So ist das Konzept von Carmen, der Hostelmutter, die selbst viele Jahre als Backpackerin um die Welt gereist ist. Jetzt darf sie wieder Touristen aufnehmen - sogar in Mehrbettzimmern. Wie funktioniert das, wenn wildfremde Menschen sich ein Zimmer teilen, aber in den Gemeinschaftsräumen Mundschutzpflicht herrscht? Im Landesschau-Studio erzählt sie, wie sie in dieser Saison ihr Hostel wieder zum familiären Treffpunkt internationaler Backpacker machen will. mehr...